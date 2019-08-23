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Стало известно о тайном завещании Майкла Джексона

Василиса Морозова
03:25 23.08.2019
Бывший агент Майкла Джексона поведала о секретном завещании, которое певец написал в 2006 году.
Стало известно о тайном завещании Майкла Джексона
© Фото: Henrik Hildebrandt, colourpress.com, Globallookpress

Американский певец Майкл Джексон за несколько лет до смерти написал тайное завещание, которое должно было заменить предыдущее.

Как рассказала изданию Independent бывший агент звезды Рэймон Бэйн, документ был составлен в 2006 году. Джексон подробно описал то, как необходимо сохранить его наследство. Она отметила, что лично присутствовала при нотариальном заверении завещания.

До сих пор о местонахождении секретного документа ничего не известно, добавила Бэйн.

«Я хотела, я надеялась и молилась, чтобы завещание Майкла Джексона от 6 октября 2006 года было найдено, раскрыто, обнаружено, сброшено с неба», - сказала экс-агент.

В 2019 году брат певца Рэнди Джексон усомнился в подлинности завещания, датированного 2002 годом, так как в тот день, 7 июля, Майкл находился в трех тысячах километров от Лос-Анджелеса.

Согласно волеизъявлению поп-звезды, 40% его 500-миллионного состояния отошло его матери, еще 40% получили трое его детей. Остальные 20% были перечислены на благотворительность.

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