Россия предложила США и НАТО мораторий на размещение РСМД

Мораторий на развертывание средств малой и средней дальности предложила США и государствам НАТО Россия. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергея Рябков.

Он объяснил, что мораторий предлагается по аналогии с тем, что был объявлен 22 июля президентом России Владимиром Путиным. Тогда глава государства заявил, что наша страна воздержится от размещения таких систем до того, как этого не сделают США. Однако Рябков подчеркнул, что ни о каких новых переговорах по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Соединенным Штатам не предлагается.

Рябков уточнил, что выход США из ДРСМД скажется глобальной безопасности «самым негативным образом». По его мнению, таким образом страна пытается совершить военно-технической в этой сфере, однако сделать этого не удастся.

«Если кто-то в Вашингтоне питает иллюзии, что через усиление силового прессинга на страны, которые американцы в силу тех или иных причин не воспринимают в качестве партнеров, они добьются искомых результатов, то эти люди глубоко заблуждаются», – заявил Рябков в интервью ТАСС.

Он также добавил, что брать на веру заявления НАТО об отсутствии планов развертывании подобных средств в ядерном оснащении, нет «никаких оснований».

«Рассчитываем тем не менее, что здравый смысл и забота о безопасности Европейского континента и глобальной безопасности перевесят иные соображения, связанные со ставкой на силу и оказание прессинга по всем линиям. Давление, прессинг и сила – это не тот язык, на котором мы позволим с собой разговаривать кому бы то ни было», – подытожил Рябков.

Действия ДРСМД прекращается со 2 августа. Вашингтон объявил об одностороннем выходе из него в начале 2019 года, заявив, что Россия якобы долгое время нарушает установленные договоренности. В Министерстве иностранных дел РФ назвали это решение «серьезной ошибкой».

В начале июля Путин подписал документ о приостановлении ДРСМД. В то же время глава государства заявил, что Россия не будет втягиваться в затратную гонку вооружений.