Спикер парламента в Новой Зеландии нянчил ребенка прямо на заседании

Спикер парламента Новой Зеландии Тревор Маллард председательствовал на заседании, кормя из бутылочки младенца.

Оказалось, что это был ребенок другого члена парламента - Тамати Коффи, который стал отцом благодаря суррогатному материнству. Маллард является отцом трех детей, поэтому смог помочь коллеге и укачать ребенка, не отвлекаясь от заседания.

«Обычно в кресле спикера сидит только председатель, но сегодня вместе со мной в нем сидел VIP-гость. Поздравляю с рождением нового члена вашей семьи», - написал Маллард в Twitter.

Спикеры опубликовали фотографии с ребенком в социальных сетях, что умилило пользователей.

Парламент Новой Зеландии стал «дружелюбен» к детям в 2017 году. Более десятка депутатов появлялись на заседаниях с детьми, пишет Reuters. В 2018 году Джасинда Ардерн стала первым новозеландским премьером, взявшим декретный отпуск.