СК опубликовал видео с участником акции, распылившим газ в сторону силовиков

СК РФ опубликовал видео, которое было снято на состоявшейся 27 июля несанкционированной акции в Москве.

На кадрах видно, как человек в балаклаве распыляет баллончик с газом в сторону правоохранителей.

Нарушителя задержали. У него изъяли нож, газовый баллончик, противогаз и молоток.

По факту инцидента возбуждено дело. Расследование продолжается.

Накануне в Москве прошли несанкционированные акции. Как прокомментировал случившееся Владимир Путин, россияне имеют право на мирные протесты, а власти должны обеспечить реализацию этих прав, однако никто не имеет права нарушать закон.