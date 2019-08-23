СК опубликовал видео с участником акции, распылившим газ в сторону силовиков
Личность мужчины установили, и его задержали.
© Видео: СК РФ, Youtube © Фото: Следственный комитет Российской Федерации, YouTube
СК РФ опубликовал видео, которое было снято на состоявшейся 27 июля несанкционированной акции в Москве.
На кадрах видно, как человек в балаклаве распыляет баллончик с газом в сторону правоохранителей.
Нарушителя задержали. У него изъяли нож, газовый баллончик, противогаз и молоток.
По факту инцидента возбуждено дело. Расследование продолжается.
Накануне в Москве прошли несанкционированные акции. Как прокомментировал случившееся Владимир Путин, россияне имеют право на мирные протесты, а власти должны обеспечить реализацию этих прав, однако никто не имеет права нарушать закон.