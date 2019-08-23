16-летний российский ватерполист умер на сборах в Болгарии
Во время тренировки у молодого человека произошла остановка сердца.
© Фото: Федерация Водного поло Санкт-Петербурга, Вконтакте
Ватерполист Виталий Смирнов умер во время тренировки на сборах в Болгарии. Ему было 16 лет. Об этом сообщила Федерация водного поло России.
«Федерация водного поло России выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия», - говорится на сайте организации.
Трагедия произошла 22 августа. Смирнов был воспитанников СДЮСШОР «Экран», членом сборной Санкт-Петербурга, победителем Спартакиады 2019 года, кандидатом в мастера спорта.
По данным «Фонтанки», во время тренировки у молодого человека произошла остановка сердца.