16-летний российский ватерполист умер на сборах в Болгарии

Ватерполист Виталий Смирнов умер во время тренировки на сборах в Болгарии. Ему было 16 лет. Об этом сообщила Федерация водного поло России.

«Федерация водного поло России выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия», - говорится на сайте организации.

Трагедия произошла 22 августа. Смирнов был воспитанников СДЮСШОР «Экран», членом сборной Санкт-Петербурга, победителем Спартакиады 2019 года, кандидатом в мастера спорта.

По данным «Фонтанки», во время тренировки у молодого человека произошла остановка сердца.