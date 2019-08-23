«Дорога памяти»: актер Щербаков рассказал, как блокада Ленинграда свела судьбы его родителей

Актер и телеведущий Борис Щербаков рассказал, как блокада Ленинграда свела судьбы его родителей.

Отец Щербакова был водителем военной «полуторки». Он перевозил муку и продовольствие.

Выполняя один из рейсов, колеса его транспортного средства попали в воронку.

«Он начал уходить под лед. Выпрыгнул. Неподалеку оказалась молодая девушка – Маша», - рассказал Щербаков.

Девушка фактически вытащила из подо льда и тем самым спасла жизнь отцу Щербакова. Так, познакомилась родители артиста.

Однако тогда жизнь их разбросала. Уже после Победы будущие отец и мать актера встретились на танцах. А уже в 1949 году на свет появился Борис Щербаков.

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