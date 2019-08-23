Дональд Трамп призвал американские компании уйти из Китая

Президент США Дональд Трамп снова ополчился на Китай. На этот раз он опубликовал гневный пост в своем Twitter, в котором сообщил, что на протяжении многих лет США глупо теряли триллионы долларов из-за Поднебесной.

«Они крали нашу интеллектуальную собственность, которая стоила миллиарды долларов каждый год, и они хотят продолжать делать это. Я не позволю этому случиться», - написал Трамп.

В последующих твитах лидер страны добавил, что американским компаниям следует уйти из Китая и немедленно искать альтернативные места производства своей продукции. Например, вернуть заводы на родину, в США. По словам президента, это будет огромной возможностью для Америки.

Заявление Трампа уже прокомментировал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев. Как цитирует его RT, этим вопросом был озабочен еще предшественник Трампа, Барак Обама. Он интересовался у основателя Apple Cтива Джобса, нельзя ли что-то производить на территории США?

«Тогда Стив Джобс ответил, что дело в самих заводах, инвестициях, в рабочей силе - там несколько сотен тысяч человек работают только на одну корпорацию Apple. За один год и простым решением это не делается. Задача будет сложная», - сказал эксперт.

Кроме того, Трамп также анонсировал ответные меры на новые пошлины Китая. Напомним, 1 августа президент США объявил о введении с 1 сентября пошлин в размере 10% на товары из Китая на сумму 300 миллиардов долларов.