Суд признал завещание Яковлева из «Иванушек» действительным

Басманный суд Москвы признал действительным завещание солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева, который скончался в 2017 году. Тем самым иск его гражданской жены Александры Куцевол был отклонен.

«Басманный районный суд Москвы отклонил иск Куцевол к Роману Радову о признании завещания недействительным», - заявила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Бывший солист группы «Иванушки International» Яковлев умер в 47 лет. В своем завещании он указал, что все имущество должно достаться его племяннице Татьяне Яковлевой и близкому другу Роману Радову, пишет ТАСС.

Яковлев оставил внушительное наследство, включая несколько квартир в Москве, недвижимость в Черногории и Болгарии, автомобили и антиквариат. Однако квартира, на которую до решения суда могла претендовать его гражданская жена, была куплена в кредит - за нее необходимо заплатить около пяти миллионов рублей.