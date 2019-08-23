В Югре частично обрушилась пятиэтажка: кадры с места

Обрушение парапета во время работ по капитальному ремонту крыши произошло в Мегионе сегодня, 23 августа. Пострадавших и жертв, по предварительной информации, нет.

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«Жильцов третьего и четвертого подъезда временно эвакуировали, никто из людей не пострадал, повреждены два автомобиля и мотоцикл», - говорится в сообщении в соцсети.

После осмотра было установлено, что угрозы безопасности для жителей нет - им разрешили вернуться домой.

Завтра утром в доме начнутся восстановительные работы. Сейчас выясняются причины произошедшего.