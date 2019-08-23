Готовится что-то важное: Москалькова нанесла визит в Киев

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 23 августа прибыла с однодневным визитом в Киев. О своих целях омбудсмен пока умалчивает, но уверенно говорит, что они обязательно будут преданы гласности.

«Мы сегодня проводим большую и серьезную работу, которая обязательно будет предана гласности и сообщена журналистам. Только чуть-чуть терпения», - цитирует Москалькову RT.

Между тем украинский журналист Артур Журбенко на своей странице в Facebook осторожно намекнул, что визит Москальковой в столицу Украины может быть связан с судьбой журналиста Кирилла Вышинского. Журбенко публикует фотографии российского омбудсмена, находящейся у Лукяновского СИЗО, и предполагает, что Москалькова приехала в Киев, чтобы убедить Вышинского согласиться на обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, от которого он раньше отказался.

© Артур Журбенко Facebook

Накануне в Кремле подтвердили контакты с Украиной по вопросу обмена пленными. Этот вопрос, по словам пресс-секретаря президента РФ затрагивался на прошедших на этой неделе переговорах Владимира Путина и Эммануэля Макрона во Франции. При этом о конкретных лицах, по словам Пескова, речи не шло.