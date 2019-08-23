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«Продолжается стабилизация»: российские врачи о состоянии пострадавшей в Турции школьницы

Дарья Муромова
22:22 23.08.2019
Российские медики убедили турецких коллег допустить девочку до транспортировки на компьютерный томограф, которая будет осуществлена либо сегодня ночью, либо завтра утром.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В турецкой больнице продолжается борьба за жизнь 12-летней россиянки, которая пострадала в бассейне отеля в Бодруме. На помощь прибыли врачи из Санкт-Петербурга.

«Сегодня мы смогли осмотреть пациентку только во второй половине дня. Все это время наши турецкие коллеги-доктора ссылались на технические трудности по доступу нам в отделение реанимации, но тем не менее мы осмотрели девочку. Можно сказать, что состояние остается тяжелым, но продолжается некоторая стабилизация. Сегодня после коррекции, проведенной нами совместно с турецкими врачами, отмечается стабилизация по системе кровообращения, уменьшено количество кардиотонических препаратов, зарегистрировано снижение пульса и увеличение артериального давления», - рассказал «Звезде» главный детский анестезиолог-реаниматолог комитета здравоохранения Санкт-Петербурга Владимир Копылов.

Он добавил, что российские медики убедили турецких коллег допустить девочку до транспортировки на компьютерный томограф, которая будет осуществлена либо сегодня ночью, либо завтра утром.

Напомним, 18 августа руку 12-летней Алисы затянуло в трубу на дне бассейна в Турции. Девочка провела под водой не менее пяти минут. Сейчас она в коме.

Ранее отец Алисы рассказал, что в рамках заведенного уголовного дела были арестованы владелец отеля, главный менеджер и технический сотрудник, отвечавший за бассейн. Все они находятся под подпиской о невыезде.

В то же время в Смольном подчеркнули, что будут оказывать всю необходимую помощь семье девочки. Сотрудники правительства Санкт-Петербурга поддерживают связь с ее родными.

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