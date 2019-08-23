«100+»: в России увеличилось число долгожителей

В России выросла численность граждан, перешагнувший столетний рубеж. Так, в начале года по стране насчитали 20 582 россиянина старше 100 лет, что оказалось на 17% больше, чем в 2017 году.

Данные Росстата показывают уверенный рост численности долгожителей в стране. Отмечается, что за последние восемь лет показатель вырос в три раза.

По информации Росстата, из почти 20,6 тыс. человек, которым более ста лет, более 70% приходится на женщин, соответственно, менее 30% - на мужчин, пишет газета «Известия». Дело в том, что вредные привычки являются больше мужской проблемой, считают эксперты.

Как заявил министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, средняя продолжительность жизни за первое полугодие 2019 года выросла на восемь месяцев и составила 73,7 года (для женщин 78,5). К 2024 году этот показатель должен достигнуть 78 лет, в соответствии с майскими указами президента РФ. На данные цели выделят 1,36 трлн рублей.

«Зависит от генетики, развития медицины и образа жизни конкретного человека. Чем быстрее его родители и он сам будут заботиться о здоровье, тем больше он в итоге может прожить», - отметил заместитель заведующего международной лабораторией демографии и человеческого капитала РАНХиГС Сергей Шульгин.

Специалисты акцентируют внимание, что увеличение числа пожилых людей на фоне снижения рождаемости станет вызовом для государства, поскольку граждане после 68-70, которые остались одинокими, оказываются ограниченными в получении социальных и медуслуг, снижается возможность обслуживать себя. Пожилые люди становятся социально незащищенными.

Как считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, человек становится зависим от социального работника, поэтому проблему нужно решать, причем как можно скорее. К примеру, за счет развития соцстрахования, как в европейских странах.