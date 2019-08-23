Врачи просто сбежали: роженица умерла в Ставрополье из-за халатности

Вопиющая врачебная халатность повлекла за собой смерть молодой женщины в Ставропольском крае. 24-летняя Диана должна была родить ребенка в больнице села Курсавка.

Как сообщил анонимный пользователь в паблик в Instagram, девушка могла родить самостоятельно, однако принимавшая роды 72-летняя акушер сделала ей кесарево сечение. После этого роженица впала в кому, потеряв 1 литр 620 г крови. Вместо того, чтобы пытаться спасти девушку, врачи оставили ее в реанимации одну. Перед этим они якобы вкололи Диане двойную дозу промедола, что сейчас пытаются скрыть.

Как пишет паблик Mash, 72-летняя акушер сбежала из операционной, сославшись на давление. Рядом осталась другая врач. Однако ей, по информации паблика, позвонил муж и попросил срочно приехать. Женщина отправилась по звонку, так как ситуация с пациенткой была слишком сложная, к тому же, это была не ее смена. К умирающей девушке успела примчаться санавиация, но ее сотрудники уже ничего не могли сделать.

Ребенок остался жив, а его молодая мама умерла. Во врачебном бессердечии разбирается СК РФ.