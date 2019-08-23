В Кремле подтвердили встречу Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 27 августа, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Известно, что Эрдоган приедет в Россию с рабочим визитом.

В пятницу главы государств обсудили по телефону вопросы формирования и запуска Конституционного комитета Сирии и борьбу с терроризмом. Кроме того, обсуждалось дальнейшее развитие сотрудничества двух стран, а также взаимодействие по стабилизации ситуации в зоне деэскалации в Идлибе, пишет ТАСС.