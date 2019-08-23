Машина с детьми рухнула в обрыв во время камнепада в Дагестане: есть жертвы

Двое взрослых и ребенок погибли во время камнепада в Цумадинском районе Дагестана. Об этом сообщили в МВД по республике.

«Трое погибших: отец, мать, десятилетний сын, 15-летний сын пострадал», - цитирует ТАСС представитель ведомства.

В результате камнепада автомобиль ВАЗ 2107 упал в обрыв. В ликвидации последствий аварии приняли участие четыре человека и одна единица техники от ГУ МЧС России по республике.

ЧП произошло около населенного пункта Сильди - родового села Хабиба Нурмагомедова.