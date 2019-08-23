После ДТП с автобусом 17 человек доставлены в больницу Ижевска

В больницу Ижевска доставлены 17 человек, пострадавших при столкновении пассажирского автобуса с трубопроводом. Об этом сообщили в ГИБДД РФ.

Ранее говорилось, что при ДТП пострадали 15 человек.

Напомним, водитель автобуса «НефАЗ» не справился с управлением и совершил наезд на опору воздушного трубопровода. Внутри транспортного средства находилось 30 пассажиров.

Причины произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.