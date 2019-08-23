Отец пострадавшей в Турции школьницы рассказал об уголовном деле по факту ЧП

Отец пострадавшей в турецком отеле 12-летней российской школьницы Андрис Лейкуцис рассказал, что руководство гостиницы было арестовано в рамках возбужденного уголовного дела.

«В рамках уголовного дела, которое заведено сейчас жандармерией города Бодрум, арестованы владелец отеля, главный менеджер и технический работник, который отвечает за работу бассейна. Они находятся под подпиской о невыезде и ежедневно ходят отмечаться в жандармерию», - рассказал Лейкуцис.

Он также добавил, что все расходы на лечение и проживание взяла на себя страховая компания.

Российская школьница пострадала в бассейне отеля в Бодруме 18 августа. Ее руку засосало в трубу насоса, в результате под водой она провела не менее пяти минут. Сейчас она находится в глубокой коме, за ее состоянием следят в том числе прибывшие в Турцию российские врачи.