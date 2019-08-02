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«У меня проблем нет»: Трамп прокомментировал пуски новых ракет КНДР

Тамара Астапенкова
03:20 02.08.2019
Президент США считает, что это стандартное вооружение, которое есть у многих стран.
«У меня проблем нет»: Трамп прокомментировал пуски новых ракет КНДР
© Фото: Michael Reynolds, Consolidated News Photos, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что ракеты КНДР его не волнуют и не повлияют на его готовность вести переговоры с Пхеньяном.

Ранее стало известно, что в пятницу, 2 августа, с восточного побережья Северной Кореи были выпущены в сторону Японского моря два снаряда малой дальности.

В последний день июля Северная Корея выпустила несколько снарядов с полуострова Ходо. Это произошло менее чем через неделю после испытаний двух баллистических ракет малой дальности в том же районе.

А 1 августа в Пхеньяне подтвердили испытание управляемого реактивного орудия крупного калибра нового типа. В заявлении военных КНДР уточнялось, что испытания проходили под руководством национального лидера Ким Чен Ына, который остался удовлетворен результатами. По мнению Пхеньяна, вооружение нового типа «будет играть ключевую роль в наземных военных операциях Северной Кореи».

По мнению Дональда Трампа, северокорейские ракеты является стандартными и есть на вооружении во многих странах. Поэтому они мало его беспокоят.

«У меня нет проблем. Посмотрим, что получится. Это ракеты малой дальности. Они очень стандартны», - приводит слова Трампа Reuters.

Так же американский лидер сообщил журналистам, что эти запуски не нарушают обещаний, которые были даны ему Ким Чен Ыном. Президент США высказал надежду, что «все находится под контролем». 

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