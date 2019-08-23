В Удмуртии пассажирский автобус врезался в трубопровод

«Ты не полетишь»: пенсионерка рассказала, как ее довели до истерики и не пустили на борт «Победы»

«В 18.30 (17.30 по Москве) в Ижевске водитель автобуса "НефАЗ" не справился с управлением и совершил наезд на опору воздушного трубопровода», - цитирует ТАСС источник в ГИБДД.

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