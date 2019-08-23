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Коллизия законов: почему новые авто без номеров могут попасть на штрафстоянку в Москве

Павел Ремнев
19:41 23.08.2019
Свои действия сотрудники МАДИ, забирающие машины на штрафстоянку, объясняют заботой о безопасности города. Все согласно действующему законодательству.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Первые дни после покупки автомобиля в Москве до установки регистрационных номеров могут закончиться штрафстоянкой. Московская административная дорожная инспекция заявляет, что заботится о безопасности жителей, однако эвакуация машин не всегда оказывается обоснованной.

Андрей Милаш несколько часов пытался забрать свою машину. Позади два дня поисков, безвозвратно испорченное настроение от радостного, казалось бы, события, и вот она - новая иномарка - среди других на штрафстоянке.

Машину забрали буквально из-под окон квартиры Андрея - не было госномера. Мужчина рассказал, что автомобиль купил неделю назад, и десятидневный срок, который дается для получения регистрационных знаков, еще не истек. 

Мужчина провел около штрафстоянки несколько часов, пока утром не появились сотрудники ГИБДД. Еще около часа они проверяли документы, прежде, чем отдать авто. Все это время Андрей тщетно пытался понять, что он нарушил.

«Я начал выяснять, и не нашел никакого закона, это называется решение вот этого антитеррористического комитета, по которому они увозят все машины без регистрационных знаков, которые находятся ближе чем 400 метров от станции метро, жилых зданий, массовых скоплений людей», - рассказал Милаш.

Свои действия сотрудники МАДИ, забравшие машину на штрафстоянку, объясняют заботой о безопасности города. Все согласно действующему законодательству.

«Автомобили без номеров или с подложными государственными регистрационными знаками могут быть перемещены по решению антитеррористической комиссии города Москвы», - заявила пресс-секретарь МАДИ Ольга Дыгало.

Еще один спорный момент - как владельцу только что купленной машины заплатить за парковку и гарантировать, что его машина останется там, где он припарковался? На платных парковках все завязано на номерах автомобиля, если их нет - то и машины, с точки зрения системы, не существует.

«Если машина на платной стоянке стоит без номеров, соответственно, установить факт оплаты, даже если он оплатил, невозможно. Может, по этому признаку сотрудники МАДИ и решили действовать по принципу - не помню, значит, не было. По умолчанию такие машины считаются неоплаченными», - пояснил автоюрист Станислав Лагойко.

В МАДИ уверяют: тех, кто снимает номера, чтобы парковочные системы их не фиксировали, тоже немало. И с такими нарушителям нужно бороться. Вот и получается, что эвакуируют всех подряд, а разбираются потом. Андрей Милаш, например, с этим не согласен - собирается подавать в суд - требовать компенсации за потраченное время и нервы.

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