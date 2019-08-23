США вводят второй пакет антироссийских санкций «по делу Скрипалей»

Второй пакет антироссийских санкций, которые США ввели из-за так называемого «дела Скрипалей», вступит в силу уже 26 августа. Об этом проинформировал Госдепартамент, разместив официальное уведомление в электронной базе Федерального реестра (сборник официальных документов американского правительства).

Сам документ будет опубликован в день начала его действия. Госдепартамент также напомнил, что решение о введении этих ограничений было принято госсекретарем США Майклом Помпео еще 29 марта.

Первый пакет санкций в отношении России американская сторона применила год назад, в августе 2018 года. Тогда Вашингтон ввел запрет на поставку России продукции двойного назначения, сделав ряд исключений. Основанием для этого послужил американский закон 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения. Он предусматривает использование второй волны санкций примерно через три месяца после введения первой части.

В декабре 2018-го США анонсировали второй пакет санкций против РФ в связи с делом об отравлении Скрипалей в Солсбери. Тогда Госдеп сообщил, что подойдет к выбору санкций второго этапа с осторожностью, однако пообещал, что что новый раунд ограничительных мер будет «более драконовским».