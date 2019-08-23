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В Госдуму внесли проект закона о новых льготах для семей военнослужащих

Валентина Пескова
18:13 23.08.2019
Он предусматривает компенсации семьям погибших военных-контрактников на капитальный ремонт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, который предусматривает предоставление новых льгот для семей военнослужащих.

В частности, предполагается, что семьям погибших или умерших после увольнения со службы военных-контрактников будут компенсированы взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. 

Согласно документу, новая льгота будет предоставляться при условии, что срок службы погибшего или умершего военного составляет не менее 20 лет. При этом инициатива кабмина также распространяется на пожарных, сотрудников ФСИН и таможенных органов.

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