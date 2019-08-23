Послу Чехии в РФ вручили ноту после осквернения памятника маршалу Коневу в Праге
Это не первый случай осквернения памятника Ивану Коневу в чешской столице.
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Посольству Чехии в Москве выражен решительный протест в связи с осквернением памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Временного поверенного в делах Чехии вызвали сегодня в российский МИД и вручили ему ноту. Наши дипломаты призвали положить конец провокационным выходкам, разыскать и наказать вандалов. Накануне на постаменте монумента появились экстремистские надписи.
Это не первый случай осквернения памятника Ивану Коневу в чешской столице.
Чешские власти тем временем заявили, что по данному факту ведется расследование. Нарушителям грозит уголовное наказание по статьям «Вандализм» и «Причинение ущерба чужому имуществу».