Послу Чехии в РФ вручили ноту после осквернения памятника маршалу Коневу в Праге

Посольству Чехии в Москве выражен решительный протест в связи с осквернением памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.

Временного поверенного в делах Чехии вызвали сегодня в российский МИД и вручили ему ноту. Наши дипломаты призвали положить конец провокационным выходкам, разыскать и наказать вандалов. Накануне на постаменте монумента появились экстремистские надписи.

Это не первый случай осквернения памятника Ивану Коневу в чешской столице.

Чешские власти тем временем заявили, что по данному факту ведется расследование. Нарушителям грозит уголовное наказание по статьям «Вандализм» и «Причинение ущерба чужому имуществу».