Михалков провел почти 40 часов под наркозом из-за занесенной инфекции

Режиссер и продюсер Никита Михалков приехал на фестиваль «Таврида-Арт» в Крым на костылях, отметив, что из-за операции на ноге он, скорее всего, не успеет начать съемки новой картины «Шоколадный револьвер» в 2019 году.

Михалков рассказал, что он перенес несколько операций и провел под наркозом 39 часов из-за того, что ему занесли инфекцию при замене сустава.

«Если Господь управит, в конце декабря или с десятого января мы должны начать», - пояснил режиссер.

Он уточнил, что в прокат картина может выйти в 2021 году. Новая картина будет снята в жанре «современная драма». В центре истории - режиссер, дочь которого погибла при теракте в Каннах, пишет «Интерфакс».