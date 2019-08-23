В Турции задержали владельца и директора отеля, в котором пострадала российская школьница

В Турции задержали владельца и директора отеля, а также технического специалиста, который отвечает за бассейн, в котором пострадала 12-летняя российская школьница. С представителей гостиницы взяли подписки о невыезде.

Эту информацию передал родителям девочки председатель комитета по туризму региона Мугла, а также подтвердил представитель МИД РФ в Турции, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Напомним, 18 августа девочка купалась в бассейне в турецком Бодруме. Ее руку затянуло в трубу насоса, под водой она провела не менее пяти минут. Сейчас ребенок находится в больнице в глубокой коме, а врачи поддерживают жизнь с помощью аппарата искусственной вентиляции легких.