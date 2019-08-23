«Звезда» публикует кадры демонтажа А321, снятые с коптера

Возле аэропорта «Жуковский» в Подмосковье специалисты продолжают демонтаж аэробуса «Уральских авиалиний», который 15 августа совершил жесткую посадку на кукурузное поле.

В распоряжении «Звезды» появились видеокадры процесса, снятые с коптера. На них видно, что в настоящее время уже отрезан нос лайнера, в котором находилась кабина пилотов. Это было сделано с помощью гидравлических ножниц.

Подготовительные работы к демонтажу завершили накануне. Для этого из баков самолета было откачано более двух с половиной тонн топлива, после чего их заполнили водой.

До этого были сняты двигатели, демонтированы кресла салона и обшивка.