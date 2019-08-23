Медведь убил лошадей депутата Госдумы под Тверью
Инцидент произошел в Кашинском районе Тверской области.
© Видео: dpt_veremeenko, Instagram © Фото: dpt_veremeenko, Instagram
Дикий медведь убил 12 лошадей на конеферме депутата Госдумы Сергея Веремеенко. Об этом парламентарий рассказал в своем Instagram.
Инцидент произошел в Кашинском районе Тверской области.
«Они людей не боятся даже. А в Торопце есть заповедник, где их берут маленькими у погибших медведиц и социализируют, после отправляют жить в лес», - написал Веремеенко в ответ комментарии пользователей.
Он отметил, что случаи нападений медведей на лошадей увеличились - за последние несколько дней было убито 15 животных.