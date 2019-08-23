Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю

В будущем в России возможны изменения в трудовом законодательстве, а также переход на рабочую неделю длительностью в четыре дня. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой Российского союза и предпринимателей Александром Шохиным.

По словам главы правительства, под изменениями в законодательстве имеются в виду различные формы регулирования труда, включая удаленную работу и гибкий график.

«В перспективе, может быть, и переход к четырехдневной рабочей неделе. Это должно сопровождаться ростом производительности труда с одной стороны, и, конечно, сохранением той заработной платы, которая имеется», - цитирует Медведева РИА Новости.

Премьер напомнил, что не так давно нормой была шестидневная рабочая неделя, а теперь норма - пятидневная. Однако учитывая, что технологии развиваются, этот вопрос вновь назрел к обсуждению.

Накануне, 22 августа, Дмитрий Медведев дал поручение Министерству проработать вопрос сокращения трудовой недели и до конца сентября представить в правительство свою позицию о подобных перспективах.