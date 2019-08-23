Под МАКС-2019: опубликовано видео покраски самолета МС-21-300

Опубликовано видео покраски самолета МС-21-300. Ролик был размещен на официальном канале корпорации «Иркут» в YouTube.

На предприятии отметили, что на данном воздушном судне впервые установлен пассажирский салон в двухклассной компоновке.

Премьерный показ самолетов МС-21-300 пройдет на Международном авиасалоне МАКС-2019. Один самолет будет участвовать в демонстрационных полетах. Два других установят на статических стоянках.

Авиасалон МАКС-2019 пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.