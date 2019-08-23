Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире МАКС-2019 ТЕГИ

Под МАКС-2019: опубликовано видео покраски самолета МС-21-300

Александра Арсентьева
16:58 23.08.2019
Один самолет будет участвовать в демонстрационных полетах. Два других установят на статических стоянках авиасалона МАКС-2019.
© Видео: IRKUT Corporation, YouTube © Фото: IRKUT Corporation, YouTube

Опубликовано видео покраски самолета МС-21-300. Ролик был размещен на официальном канале корпорации «Иркут» в YouTube.

На предприятии отметили, что на данном воздушном судне  впервые установлен пассажирский салон в двухклассной компоновке.

Премьерный показ самолетов МС-21-300 пройдет на Международном авиасалоне МАКС-2019. Один самолет будет участвовать в демонстрационных полетах. Два других установят на статических стоянках.

Авиасалон МАКС-2019 пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.08.2019, 06:00
Десантирование из Ми-8 и захват аэродрома: кадры учений «Защитники дружбы»
Дата22.08.2019, 10:10
«Мы с тобой!»: звезды баскетбола записали видеообращения в поддержку Дэвида Блатта
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата23.08.2019, 11:52
Балтийский завод получил заказ еще на два атомных ледокола
Дата14.08.2019, 12:53
В Москве представили новые документы, раскрывающие подробности заключения пакта Молотова - Риббентропа
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
МАКС-2019
16:58 В стране и мире
Видео
Под МАКС-2019: опубликовано видео покраски самолета МС-21-300
11:21 Армия
На МАКС-2019 свою продукцию представят около 80 предприятий Подмосковья
18:00 Армия
Экипаж «Русских Витязей» выполнил пролет на скорости менее 80 км/час
17:03 Армия
Видео
Их ждут на МАКС-2019: лучшие выступления пилотажных групп мира
16:56 Армия
Видео
Новая фигура высшего пилотажа «Пропеллер»: разбор обозревателя «Звезды»
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
16:52 В стране и мире
Видео
Посадивший самолет в кукурузу экипаж А321 поделился воспоминаниями об аварии: видео
16:44 В стране и мире
Мать потерявшейся в нижегородском лесу Зарины рассказала подробности ЧП
15:54 В стране и мире
Видео
ВСУ выпустили мины по мирному населению Горловки: кадры разрушений
15:15 Спорт
Видео
Форвард сборной России по хоккею Евгений Кузнецов сдал положительный тест на кокаин
15:10 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео уникальной 3D-модели, с помощью которой восстановят древнюю Пальмиру
События дня
События дня
МАКС-2019
Пожары в Сибири
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Ты не полетишь»: пенсионерка рассказала, как ее довели до истерики и не пустили на борт «Победы»
Видео
Украинцы приезжали в ДНР за рабами: легендарная снайпер Боня рассказала про ужасы 2014 года
Видео
«Мы с тобой!»: звезды баскетбола записали видеообращения в поддержку Дэвида Блатта
Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» поразил дайверов
Видео
С-300 отражают массированный ракетный удар: видео учений
Видео
Момент спасения потерявшейся в лесу девочки в Нижегородской области сняли на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.