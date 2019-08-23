Посадивший самолет в кукурузу экипаж А321 поделился воспоминаниями об аварии: видео

Экипаж аэробуса А321, который 15 августа профессионально посадил самолет на кукурузное поле, после того, в двигатель лайнера попали птицы, поделился своими воспоминаниями об аварии. Это было сделано в форме видеопоздравления россиянам с Днем флага, который отмечался 22 августа.

«После отрыва самолета от взлетно-посадочной полосы стая птиц врезалась в оба двигателя. Поскольку в данной ситуации продолжение полета было невозможно, было принято решение о вынужденной посадке на находящееся перед нами поле», - говорит командир воздушного судна Дамир Юсупов.

Старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий рассказал, что перед посадкой он вспомнил всех своих родных и маленькую дочь.

«Поступила команда от командира: "Эвакуируйтесь". Незамедлительно начали эвакуацию. Делали все возможное, чтобы все пассажиры остались живы. Пассажиры слушали наши команды и выполняли их беспрекословною», - делятся бортпроводники.

Дамир Юсупов отметил, что его команда - это большие профессионалы своего дела. Они добросовестно выполняли свои обязанности, очень быстро и слаженно эвакуировали всех пассажиров и выполнили свою работу.

По словам членов экипажа, День государственного флага, отмечавшийся в стране накануне, - это повод вспомнить о мужестве граждан нашей страны. Флаг России для летчиков и бортпроводников - это символ гордости.

Напомним, командир экипажа А321 и второй пилот за проявленное мужество и профессионализм получили звания Героев России, а остальной экипаж представлен к государственным наградам указом президента РФ. В самолете находились более 200 пассажиров, но благодаря грамотным действиям пилотов никто из них не погиб.