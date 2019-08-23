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Опубликовано видео уникальной 3D-модели, с помощью которой восстановят древнюю Пальмиру

Валентина Пескова
15:10 23.08.2019
В восстановлении памятников архитектуры сирийским коллегам будут активно помогать российские специалисты.
© Видео: пресс-служба ИИМК РАН © Фото: Пресс-служба ИИМК РАН

Специалисты из России помогут своим сирийским коллегам восстановить памятники древней Пальмиры. Это будет сделано с помощью 3D-модели этого древнего города. Такое решение было принято в Дамаске, где 20 августа состоялась первая официальная встреча заместителя директора Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) Натальи Соловьевой с директором Генерального департамента музеев и древностей Сирии (DGAM) Махмудом Хамудом и директором департамента археологии DGAM Хумамом Саадом.

Как сообщили в пресс-службе ИИМК РАН, в беседе в режиме видео-конференц-связи участвовал также генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Кроме того, от российской стороны в переговорах принял участие известный архитектор, специалист по римской архитектуре Максим Атаянц.

Стороны договорились, что в ноябре 2019 года Эрмитаж и ИИМК РАН подпишут договоры о сотрудничестве с DGAM, в рамках которых планируется активизация российского участия в изучении и сохранении культурного наследия Сирии. При этом российские специалисты передали директору DGAM 3D-модель Пальмиры, с помощью которой ее планируют восстанавливать.

Представители сирийской стороны отметили, что очень нуждаются в российских специалистах.

«Как российские военные помогли установить мир на сирийской земле, так российские археологи должны помочь восстановлению памятников», - сказал на встрече Махмуд Хамуд.

На основе 3D-модели специалисты ИИМК РАН создают геоинформационную систему (ГИС) «Пальмира», которая включает историю самого памятника, историю его исследования, 3D-модель объектов, все сделанные когда-либо чертежи и опубликованные труды о Пальмире.  В марте 2016 года, сразу после освобождения Пальмиры, ИИМК РАН выступил с инициативой проведения аэрофотосъемки с применением беспилотного аппарата, с тем, чтобы зафиксировать все изменения и построить 3D-модель города, которая должна была помочь реставраторам в воссоздании исторического облика древних памятников.

В ближайшие дни группа российских ученых вновь полетит в Пальмиру, чтобы завершить аэрофотосъемку объектов культурного наследия ЮНЕСКО. В частности, уже известно, что Максим Атаянц примет участие в цифровой реконструкции разрушенного боевиками ИГИЛ* храма Бэла. Его тщательная проработка деталей архитектуры дополнит 3D-модель, созданную специалистами ИИМК РАН и Эрмитажа. Храм Бэла - одна из главных безвозвратных потерь Пальмиры, ее бывший главный храм, который был взорван боевиками.

Сирийская сторона высказала также заинтересованность в том, чтобы в России принимали и обучали сирийских молодых ученых археологов и реставраторов, а в ближайшем будущем российские специалисты приступили бы к археологическим исследованиям памятников Сирии.

ИГИЛ* - террористическая организация, запрещенная в России

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