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Задача понятна, средства любые: роль Deutsche Welle в московских протестах

Вадим Иванов
18:00 23.08.2019
Немецкое издание выпустило публикацию, которую МИД РФ расценил как призыв к участию в незаконных акциях. Политологи уверены: новость Deutsche Welle - лишь капля в море.
Задача понятна, средства любые: роль Deutsche Welle в московских протестах
© Фото: Ulf Mauder, dpa, Globallookpress

В начале августа немецкое издание Deutsche Welle опубликовало резонансный материал - с одной стороны, казалось бы, обычный новостной - об анонсировании очередной акции оппозиции «за честные выборы», где высказывалось намерение провести протесты «по всей России. С другой, как справедливо посчитали в российском МИД, содержался «прямой призыв в адрес жителей Москвы к участию в несанкционированных массовых акциях».

Российское внешнеполитическое ведомство в связи с публикацией Deutsche Welle вызвало временную поверенную в делах Германии в России Беату Гжески.

«Обратили внимание германской стороны на недопустимость действий немецкой телерадиокомпании, выразившихся в прямом призыве в соцсетях в адрес жителей Москвы к участию в несанкционированных массовых акциях», сообщили подробности встречи в МИД.

Представитель ведомства Мария Захарова при этом добавила, что Россия оставляет за собой право в случае повторения инцидента отреагировать в рамках закона на такие идущие вразрез с нормами профессиональной журналистской этики действия.

В Москве также добавили, что публикация немецкого издания - это «эскапада» и попытка вмешательства в российские внутренние дела.

На этом инцидент исчерпан не был, поскольку последовал комментарий уже немецкого МИД, чей глава Хайко Маас «выразил недоумение» возникшими у России «претензиями» к Deutsche Welle, которые, по мнению министра, «честно выполняют свою работу».

«Честно выполняют», стоит отметить, не только на сайте, но и в социальные сетях, причем более чем активно.

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Заключается ли «честная работа» в оскорблении, в частности, официальной власти, уточнять никто не стал.

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Политолог Сергей Михеев, анализируя политику немецкого издания, обратил внимание на тот факт, что подобная ситуация касается не только Deutsche Welle.

«Совершенно очевидно: у современного Запада - США и их союзников по НАТО есть вполне понятная цель - ослабить нынешний политический режим в России. Почему? Потому что этот режим они воспринимают как геополитического конкурента. Вот и все», - заметил он в комментарии «Звезде».

«А для этого ослабления, в принципе, годятся любые методы. Внутренние протесты? Отлично. Пожары? Очень хорошо. Авиакатастрофа? Замечательно. Кризис в экономике? Великолепно. Грубо говоря, цель - каким-то образом расшатать политический режим в России, вывести Россию из активной позиции по военно-политическим вопросам, сделать ее более слабой, управляемой, вернуть ее в состояние 90-х годов. То есть задача понятна, а средства могут быть любые», - добавил эксперт.

«Здесь без разницы - Deutsche Welle это или The Washington Post. Не имеет никакого значения, только подтверждает единство политики Запада в отношении России, которую они расценивают как геополитический вызов», - заключил он.

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Схожего мнения придерживается и политолог Ростислав Ищенко.

«Это позиция западной прессы. Она инерционная. Когда-нибудь она сойдет на нет, но (сейчас) она в русле и традициях всей западной политики последних трех-четырех десятилетий. Когда на закате СССР западное открытое вмешательство во внутренние дела, даже диктат политический стал просто основой современной жизни. Но знаете, если вы к чему то привыкли, отвыкаешь долго. Приходится отучивать», - сказал аналитик.

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