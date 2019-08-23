ВСУ выпустили мины по мирному населению Горловки: кадры разрушений

Вооруженные силы Украины в очередной раз нарушили Минские договоренности о режиме прекращения огня и обстреляли жилые кварталы поселков Донецкой народной республики.

По окраине Горловки, поселку шахты им. Гагарина были выпущены девять мин калибром 120 миллиметров. В результате как минимум две семьи остались без жилья. На кадрах видно, что все постройки полностью сгорели.

Помимо Горловки в течение суток обстрелу подвергся и поселок Коминтерново на юге ДНР. Там полностью уничтожены три дома и поврежден Дом культуры, около которого съемочная группа «Звезды» полтора месяца назад попала под обстрел.