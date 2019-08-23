ВСУ выпустили мины по мирному населению Горловки: кадры разрушений
По окраине Горловки, поселку шахты им. Гагарина были выпущены девять мин калибром 120 миллиметров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Вооруженные силы Украины в очередной раз нарушили Минские договоренности о режиме прекращения огня и обстреляли жилые кварталы поселков Донецкой народной республики.
По окраине Горловки, поселку шахты им. Гагарина были выпущены девять мин калибром 120 миллиметров. В результате как минимум две семьи остались без жилья. На кадрах видно, что все постройки полностью сгорели.
Помимо Горловки в течение суток обстрелу подвергся и поселок Коминтерново на юге ДНР. Там полностью уничтожены три дома и поврежден Дом культуры, около которого съемочная группа «Звезды» полтора месяца назад попала под обстрел.