Песков: в России невозможно повторить ситуацию, как было с Чернобылем

Дмитрий Песков пояснил, что в современной России невозможно повторение ситуации, как это было с замалчиванием аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Об этом пресс-секретарь заявил, комментируя ЧП, произошедшее на полигоне в Архангельской области.

Песков пояснил, что до сих пор доподлинно неизвестно, по каким каналам руководство СССР в то время получало информацию. Однако сейчас, по словам пресс-секретаря, президент страны получает информацию из множественных источников.

«Скорость обмена информацией и внутри страны, и из-за рубежа настолько высока, что фактически такие ситуации, как тогда были с Чернобылем, они невозможны», - цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

При этом он добавил, что не знает, смотрел ли Владимир Путин сериал «Чернобыль» HBO.

Ранее пресс-секретарь президента назвал «абсурдом» слухи о якобы распространяющемся над Архангельском радиоактивном облаке в результате взрыва на полигоне. И посоветовал в этом вопросе руководствоваться официальными заявлениями президента. Позже он добавил, что ситуация в этом вопросе складывается так, что «кто-то хочет умышленно накалить информационный фон и исказить реальность».

В свою очередь Владимир Путин официально заявил, что никакой угрозы повышения радиационного фона после ЧП на военном полигоне в Северодвинске не существует.