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На Мамаевом кургане Волгограда прогремел выстрел памяти

Андрей Аркадьев
15:31 23.08.2019
Стрельба велась артиллеристами Южного военного округа из орудия ЗИС-3. В мероприятии также принимали участие рота почетного караула и военный оркестр.
На Мамаевом кургане Волгограда прогремел выстрел памяти
© Фото: ТРК "Звезда"

Ровно 77 лет назад, 23 августа 1942 года началась массированная бомбардировка Сталинграда. Тогда в результате налета гитлеровской авиации погибли более 40 тысяч жителей города, среди них было много женщин и детей. Каждый год в этот день волгоградцы вспоминают жертв варварской атаки.

Горожане пришли к Вечному огню на Аллее Героев, где проходит траурный митинг. Там собрались ветераны, общественники, городские власти и простые жители. Среди участников памятных мероприятий был полковник в отставке Валерий Картаполов, отец заместителя министра обороны России генерал-полковника Андрея Картаполова.

«Сегодняшний день в истории Сталинградской битвы и героический, и черный. Героический - потому что бои продолжались уже практически в городе, потому что немцы на северной окраине вышли к Волге. Ну, а бомбардировка, хоть они ее оправдывали, что она помогала им в контрнаступлении, но это лукавство. Две тысячи с лишних вылетов в день, и ковровая бомбардировка с такой тевтонской педантичностью жилых кварталов, она никак себя не оправдывала, никакого военно значения не имеет. Центр города за несколько часов был стерт с Земли», - рассказал он.

На Мамаевом кургане в этот день раздался выстрел памяти. Стрельба велась артиллеристами Южного военного округа из орудия ЗИС-3. В мероприятии также принимали участие рота почетного караула и военный оркестр.

На Россошинском военно-мемориальном кладбище перезахоронили более тысячи останков защитников Сталинграда, найденных поисковиками. По сохранившимся медальонам и документам волонтерам удалось узнать имена 23 советских солдат. Родственники троих из них прибыли на кладбище, чтобы проститься со своими героическими предками.

На сегодняшний день на Россошинском мемориале покоятся около 20 тысяч красноармейцев, имена более 700 из них установлены.

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