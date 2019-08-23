Опубликовано видео скандала с недопущенной на рейс «Победы» пенсионеркой

Пенсионерка Валентина Лисечко не смогла вылететь домой в Чебоксары на похороны родственницы из московского аэропорта Внуково рейсом авиакомпании «Победа».

Женщина ждала свой рейс, но перед выходом на посадку сотрудники, проверяющие билеты, заявили, что пенсионерка должна доплатить за негабаритную ручную кладь. Женщина везла с собой овощи и несколько игрушек для внуков, а трех тысяч рублей, которые с нее потребовали, с собой не было.

«Ну пожалуйста! У меня нет денег!» - умоляюще просит женщина, но сотрудница аэропорта непреклонна.

На кадрах видно, что Лисечко согласилась оставить в аэропорте вещи, из-за которых ее не пускали, взяв с собой только маленькую сумку. Но и тогда ее не пустили в самолет, объявив, что посадка, якобы, закончилась. При этом, по словам Лисечко, за ней в очереди стояла девушка, которая успешно прошла на посадку.

На видео пассажиры пытались заступиться за женщину, но безуспешно. Деньги за билет пенсионерке никто не вернул. Помогла дочь, оплатив проезд уже другой авиакомпанией.

В «Победе» заявили, что посадку обеспечивали не их представители, а сотрудники авиационно-сервисной компании. В авиакомпании считают, что действия были правомерными, но грубое обращение с пенсионеркой назвали недопустимым.