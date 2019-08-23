Главный храм Вооруженных сил РФ «обрел голос»

На звонницу Главного храма ВС РФ в парке «Патриот» подняли основной колокол. Предварительно, все колокола, доставленные на строительную площадку, освятили.

Создавали колокола в Воронеже. Как признались священнослужители, именно с этого момента храм, даже объятый лесами, начал жить полноценной жизнью.

Храм Воскресения Господня возводится в «Патриоте» на добровольные пожертвования. Его откроют к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Главный храм ВС РФ должен стать символом единения народа и русского воинства.