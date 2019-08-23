Главный храм Вооруженных сил РФ «обрел голос»
Храм Воскресения Господня откроют к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В ходе полугодовалой работы колокола для него были отлиты и матированы, что придало им неповторимый вид и убранство.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
На звонницу Главного храма ВС РФ в парке «Патриот» подняли основной колокол. Предварительно, все колокола, доставленные на строительную площадку, освятили.
Создавали колокола в Воронеже. Как признались священнослужители, именно с этого момента храм, даже объятый лесами, начал жить полноценной жизнью.
Храм Воскресения Господня возводится в «Патриоте» на добровольные пожертвования. Его откроют к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Главный храм ВС РФ должен стать символом единения народа и русского воинства.