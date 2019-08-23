Приземлившийся в кукурузном поле лайнер начали резать на части
Борт А321 совершил аварийную посадку в Подмосковье после того, как в двигатели попали чайки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В кукурузном поле около аэропорта «Жуковский» начался демонтаж части аэробуса «Уральских авиалиний», который совершил жесткую посадку 15 августа. Об этом сообщил работающий на месте корреспондент «».
Сначала с помощью гидравлических ножниц был отрезан нос лайнера, где находится кабина пилотов. Скоро его отправят на металлолом.
Подготовительные работы к демонтажу завершили накануне. Откачали более двух с половиной тонн топлива, которое оставалось в баках, и заполнили их водой.
До этого демонтировали кресла салона, обшивку и сняли двигатели.
Борт А321 совершил аварийную посадку после того, как в двигатели попали чайки. В самолете находились более 200 пассажиров, но благодаря грамотным действиям пилотов никто из них не погиб.