Приземлившийся в кукурузном поле лайнер начали резать на части



В кукурузном поле около аэропорта «Жуковский» начался демонтаж части аэробуса «Уральских авиалиний», который совершил жесткую посадку 15 августа. Об этом сообщил работающий на месте корреспондент «».

Сначала с помощью гидравлических ножниц был отрезан нос лайнера, где находится кабина пилотов. Скоро его отправят на металлолом.

Подготовительные работы к демонтажу завершили накануне. Откачали более двух с половиной тонн топлива, которое оставалось в баках, и заполнили их водой.

До этого демонтировали кресла салона, обшивку и сняли двигатели.

Борт А321 совершил аварийную посадку после того, как в двигатели попали чайки. В самолете находились более 200 пассажиров, но благодаря грамотным действиям пилотов никто из них не погиб.