В России установили новый прожиточный минимум

Минтруда России установил величину прожиточного минимума за второй квартал 2019 года, его размер составил 11 185 рублей. Соответствующий приказ опубликован на портале нормативно-правовой информации.

В тексте документа сказано, что необходимо установить по согласованию с Минэкономразвития и Минфином «величину прожиточного минимума в целом по России за второй квартал 2019 года на душу населения 11 185 рублей».

Для трудоспособного населения размер прожиточного минимума устанавливается в размере 12 130 рублей, для пенсионеров - 9 236 рублей, для детей - 11 004 рубля.

Прожиточный минимум - стоимостная оценка потребительской корзины. Его величина изменяется ежеквартально с 2000 года для трех групп населения: пенсионеров , детей, трудоспособных граждан, а также в целом для в населения.

В частности, показатель используется при формировании местных и федеральных бюджетов, а также для разработки и реализации соцпрограмм.