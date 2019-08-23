В Кремле констатировали начало диалога президентов РФ и Украины

В Кремле видят начало диалога с украинским президентом Владимиром Зеленским и его развитие, выражающиеся в «определенных контактах». Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока мы констатируем начало диалога между двумя президентами, констатируем определенные контакты, которые осуществляются в развитие этих разговоров и в развитие пониманий, которые были достигнуты в ходе этих разговоров», - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, как можно оценить российско-украинские отношения в свете сообщений о готовящемся обмене заключенными.

Также Песков напомнил, что 19 августа сам Путин сообщил, что переговоры с Зеленским внушают «осторожный оптимизм».

Отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители Крыма в марте того же года на референдуме высказались за присоединение полуострова к России. Тогда же на юго-востоке Украины начался вооруженный конфликт.

Власти Украины считают территорию Крыма оккупированной, а в организации конфликта на востоке страны обвиняют Россию. Москва заявляет, что присоединение полуострова соответствовало международному праву. Также РФ отрицает участие в конфликте в Донбассе.