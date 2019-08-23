Под Калугой ФСБ пресекла деятельность спонсоров ИГИЛ*: видео задержания

ФСБ совместно с Росгвардией в Калужской области пресекла деятельность религиозно-экстремистской организации, которая занималась спонсорской поддержкой запрещенной на территории России террористической организации ИГИЛ*. Об этом говорится в пресс-релизе ЦОС ФСБ, поступившем в распоряжение «Звезды».

«На территории Калужской области в рамках возбужденного уголовного дела пресечена деятельность религиозно-экстремистской ячейки, осуществлявшей материальное обеспечение международной террористической организации ИГИЛ*», - сказано в сообщении ФСБ.

В экстремистскую ячейку входили шесть уроженцев стран Центрально-Азиатского региона. По указанию эмиссаров ИГИЛ* они занимались сбором и переправлением денег в Сирию для финансирования деятельности террористов.

В настоящее время ведутся все необходимые следственные действия.

*ИГИЛ - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.