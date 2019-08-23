Западным «партнерам» не понравится: политолог об ответе РФ на ракетные испытания США

Испытания крылатой ракеты наземного базирования, которые провел Пентагон, еще раз доказывают, что обвинения России в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) безосновательны. Об этом рассказал «Звезде» директор центра политической информации Алексей Мухин.

«Видимо, те исследования, которые они проводили в нарушение этого договора скрытно, тайно, с помощью лжи дезориентируя не только своих оппонентов, но и своих партнеров по НАТО, видимо, проекты по созданию этих ракет, которые ограничивает договор, они завершены. И теперь им необходимо срочно их размещать в разных точках, где, как кажется США, они должны принуждать другие страны учитывать свои собственные национальные интересы», - считает политолог.

Мухин подчеркнул, что власти РФ во главе с российским президентом Владимиром Путиным будут вынуждены подготовить адекватный симметричный ответ на вызов со стороны США и разрушение баланса сил в Тихоокеанском регионе.

«Этот ответ должен быть быстрым. Понятно, что таким же оперативным он не будет, потому что Россия соблюдала ДРСМД. Но выход мы найдем, я думаю, и нашим западным партнерам он не понравится», - отметил эксперт.

Президент России Владимир Путин провел 23 августа оперативное совещание с членами Совета Безопасности, на котором поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США новой модификации крылатой ракеты. Он также призвал принять меры по подготовке симметричного ответа.