Как две квартиры в центре Москвы: названа цена седана Aurus

Aurus Senat в базовой комплектации обойдется владельцу в 18 миллионов рублей. Данную цифру назвал генеральный директор Aurus Адиль Ширинов на открытии первого салона продаж Aurus.

«Автомобиль, который представлен перед вами, Aurus Senat, — его цена в базовой комплектации — 18 миллионов рублей», — заявил Ширинов.

Ширинов отметил, что автомобиль оснащен двигателем V8 битурбо, системами полного привода и четырехзонным климат-контролем.

При желании автомобиль можно оснастить минибаром с холодильником и беспроводной зарядкой.

Отметим, что на сайте ЦИАН за цену меньше, чем 9 миллионов рублей в Центральном Административном округе выставлено на продажу 126 однокомнатных и 12 двухкомнатных квартир.

По данным сайта Авто.ру, за сумму меньше 17,5 миллионов рублей можно приобрести новый Mercedes-Benz G-klasse AMG I (от 15 319 600 до 17 400 000 руб), Mercedes-Benz Maybach S-klasse I (X222) (от 15 198 000 до 16 974 600 руб), Porsche Panamera II (15 069 895 руб).

Bentley Continental GT III по состоянию на 2019 год обойдется в 16 730 000 рублей.