Путин: разработка новейшего вооружения была спровоцирована США

Новейшие виды российского вооружения стали разрабатываться в России в 2003 году. Москва приступила к его созданию сразу после того, как США в одностороннем порядке вышла из Договора по ограничению систем противоракетной обороны, заявил Владимир Путин.

«Мы были просто вынуждены и были обязаны, безусловно, обеспечить безопасность нашего народа и нашей страны», - подчеркнул российский президент.

Путин отметил, что Москва и в будущем собирается обеспечивать безопасность своего народа, выступая на оперативном совещании с членами Совета Безопасности в связи с испытаниями американцами крылатой ракеты наземного базирования.

Президент поручил проанализировать уровень угрозы, создаваемой действиями США для нашей страны, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа. При этом глава государства подчеркнул, что Россия по прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу.

Напомним, 19 августа Пентагон объявил о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Действие соглашения прекратилось 2 августа. В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, безосновательно обвинив в Россию в длительном нарушении договоренностей.

После пусков в Кремле заявили, что испытания ракеты, которые провели американцы, за несколько месяцев подготовить невозможно, что снова говорит о том, что не РФ, а США своими действиями привели к слому ДРСМД.