Путин: размещение новых ракет США может быть начато с Азиатско-Тихоокеанского региона

Владимир Путин убежден, что проведенное американцами 18 августа испытание крылатой ракеты не было импровизацией, а является очередным звеном в цепи запланированных мероприятий.

В связи с этим президент России поручил провести анализ уровня угрозы для государства и подготовить меры по симметричному ответу.

«Американские политики весьма высокого ранга и уровня заявляют, что размещение новых систем может быть начато с Азиатско-Тихоокеанского региона, но и это затрагивает наши коренные интересы, ведь все это находится вблизи российских границ», - заявил Путин на совещании с постоянными членами Совбеза России.

Президент отметил, что все указанные события не оставляют сомнения в том, что истинные замыслы Соединенных Штатов состоят в том, чтобы, избавившись от установленных ограничений, «развязать себе руки для развертывания в различных регионах мира ранее запрещенных ракет».

Путин подчеркнул, что Российская Федерация не собирается втягиваться в затратную гонку вооружений.