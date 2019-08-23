В «Победе» отреагировали на скандал с остановленной во «Внуково» пассажиркой
В перевозчике утверждают, что что посадку на борт обеспечивали не их сотрудники, а представители авиационно-сервисной компании.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В авиакомпании «Победа» прокомментировали инцидент с женщиной, которую не пустили на рейс Москва - Чебоксары. Инцидент произошел в аэропорту «Внуково».
Напомним, пассажирку, которая транзитом летела на похороны родственника, остановили из-за нарушения правил провоза ручной клади - сумка не проходила по габаритам. Женщина согласилась достать часть вещей, но на самолет все равно не попала - ей объявили, что посадка, якобы, уже закончилась.
В «Победе» пояснили, что посадку на борт обеспечивали не их сотрудники, а представители авиационно-сервисной компании.
В лоукостере считают, что пассажирку остановили обоснованно, однако грубое обращение с ней назвали недопустимым. В связи с этим «Победа» направила компании претензию.