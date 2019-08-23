Корреспондент «Звезды» Екатерина Габель внесена в список «Миротворца»

Журналиста «Звезды» Екатерину Габель внесли в базу данных сайта «Миротворец». Ресурс обвиняет корреспондента в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Сознательное нарушение госграницы Украины с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе», - сказано также на сайте.

В настоящее время Габель работает над серией фильмов о ситуации на юго-востоке Украины. На «Звезде» уже вышли два ее фильма: «Донбасс: начало войны» и «Донбасс: бой за Саур-Могилу».

Сайт «Миротворец» создали при поддержке министерства внутренних дел Украины в 2014 году. Он стал известен после резонансного убийства депутата Верховной рады Олега Калашникова и журналиста Олеся Бузины, данные о которых были опубликованы на ресурсе.