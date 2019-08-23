Путин: Москва обеспечит свою безопасность после выхода США из ДРСМД

Владимир Путин заявил, что Россия обеспечит свою безопасность после выхода Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ДРСМД).

С соответствующим заявлением глава государства выступил на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности, в ходе которого президент обсудил судьбу ДРСМД, а также недавние ракетные испытания Вашингтона.

«Американцы срежиссировали пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Россией положений данного Договора. Как всем теперь очевидно, ее единственной целью являлось прикрытие работ, проводимых Вашингтоном в нарушение Договора», - сказал Путин. Его слова приводятся на сайте Кремля.

Российский лидер поручил Минобороны России, МИД РФ и всем профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, провоцируемый действиями Вашингтона, и в случае необходимости подготовить зеркальный ответ.

В четверг, 22 августа, СБ ООН провел экстренное заседание из-за ракетных разработок США, работа над которыми активно началась вестись после выхода Вашингтона из ДРСМД.

Напомним, 19 августа Пентагон объявил о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена ДРСМД. Второго августа договор прекратил свое действие, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров.