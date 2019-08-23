«Крым, Россия»: The Guardian опубликовала честный фоторепортаж

Британская газета The Guardian назвала Крым российским. Издание опубликовало фоторепортаж, где есть снимок с фестиваля «Таврида-Арт», который проходит в городе Судак.

Кадр сопровождается подписью «Крым, Россия. Посетители идут на пятый "Таврида-Арт" у города Судак».

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Фестиваль «Таврида-Арт» проходит в бухте Капсель в Судаке в рамках форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида». Мероприятие посвящено различным направлениям культуры и искусств.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ.