Дмитрий Глуховский анонсировал полнометражный фильм по «Метро 2033»

Российский писатель-фантаст Дмитрий Глуховский анонсировал фильм «Метро-2033». В основе сюжета лежит его собственный роман.

Ленту покажут в кинотеатрах 1 января 2022 года. Других деталей фильма пока не сообщается. Постер проекта писатель выложил в своем аккаунте в Instagram.

Дмитрий Глуховский написал серию постапокалиптических романов: «Метро 2033», «Метро 2034» и «Метро 2035». По каждой из этих книг были созданы компьютерные игры. «Метро 2033» повествует о людях, которым удалось выжить после ядерной войны. Действие романа разворачивается в московском метрополитене.